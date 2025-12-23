150 مسجدا تحتضن فعاليات المنبر الثابت في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انعقاد فعاليات برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في 150 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت عنوان: «العمل والإنتاج طريق النجاح والتنمية».

جاء ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية.

وتناول العلماء خلال اللقاءات أهمية العمل الجاد والإنتاج المتقن بوصفهما ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مؤكدين أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان القادر على العطاء، وأن ثقافة العمل تمثل السبيل الأقوم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع عجلة التقدم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعميق الشراكة الدعوية مع الأزهر الشريف، ونشر الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الإيجابية والانتماء.