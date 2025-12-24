قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سلع مجهولة ومخالفات أخرى.. تموين كفر الشيخ تحرر 11 محضرًا متنوعًا بدسوق

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، نتائج الحملات التموينية المكبرة بمدينة دسوق بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المحاسب عادل الهابط.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة الميدانية.

أسفرت الحملة التي قادها محمد عبد الكريم، مدير إدارة تموين بندر دسوق، وفريق العمل المعاون من الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، عن تحرير 11 محضراً جنحة.

شملت المخالفات تحرير 3 محاضر سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضري بيع بأزيد من السعر الرسميؤ محضر ذبح خارج المجزر الحكومي، محضر سلع بدون فواتير قانونية، محضر عدم وضع قائمة ببيانات النشاط.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات مستمرة يومياً لضمان جودة الخبز المدعم والسلع الغذائية، واستقرار الأسواق، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول استغلال المواطنين.

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

