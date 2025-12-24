سلع مجهولة ومخالفات أخرى.. تموين كفر الشيخ تحرر 11 محضرًا متنوعًا بدسوق

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، نتائج الحملات التموينية المكبرة بمدينة دسوق بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المحاسب عادل الهابط.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة الميدانية.

أسفرت الحملة التي قادها محمد عبد الكريم، مدير إدارة تموين بندر دسوق، وفريق العمل المعاون من الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، عن تحرير 11 محضراً جنحة.

شملت المخالفات تحرير 3 محاضر سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضري بيع بأزيد من السعر الرسميؤ محضر ذبح خارج المجزر الحكومي، محضر سلع بدون فواتير قانونية، محضر عدم وضع قائمة ببيانات النشاط.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات مستمرة يومياً لضمان جودة الخبز المدعم والسلع الغذائية، واستقرار الأسواق، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول استغلال المواطنين.