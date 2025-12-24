قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة لرفع كفاءة الإنارة العامة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور»، كإطار عام لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي هذا في خطوة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز عناصر الأمان، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك اتساقًا مع مشروعات الهوية البصرية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تعتمد على استخدام أحدث نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويُسهم في تحسين الانضباط المروري، وخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، فضلًا عن دعم الشكل الجمالي للشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن خطة التنفيذ تشمل جميع المدن والقرى وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة.

وأضاف أن المبادرة تتضمن تدوير وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة المتهالكة في ضوء ترشيد الموارد وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، بما يحقق أعلى عائد خدمي واقتصادي، ويعزز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على المال العام، دون الإخلال بكفاءة التشغيل أو جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكّد محافظ كفرالشيخ، أن «كفرالشيخ بتنور» تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الإنارة العامة، حيث تتحول من خدمة أساسية إلى عنصر تنموي وجمالي يعكس هوية حضارية متكاملة، ويُسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، مع الالتزام بالحلول الحديثة الموفرة للطاقة، بما يضمن الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتوازي مع حملات النظافة والتجميل وأعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من المناطق، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للمشهد الحضاري، ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين البيئة العمرانية داخل المدن والقرى.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أن المبادرة حظيت بإشادة واستحسان المواطنين، لما لمسوه من تحسن ملموس في مستوى الإضاءة والأمان والمظهر العام، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، وبما ينعكس إيجابًيا على مستوى المعيشة ويعزز ثقة المواطنين في جهود التطوير.

واختتم محافظ كفرالشيخ، بالتأكيد أن مبادرة «كفرالشيخ بتنور» تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المتوازنة بمدن وقرى المحافظة، بما يدعم بناء الإنسان المصري ويُرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.

