استجابة لشكاوى المواطنين| تمهيد وتسوية عدة طرق بمركز كفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، تمهيد وتسوية طريق مدخل المعلم إبراهيم وعزبة الكوم وعزبة حسن شريف التابعة للوحدة المحلية لمحلة القصب، استجابة لشكاوى المواطنين.

كما جرى رفع كفاءة مدخل القريتين بالكامل وتسوية وتمهيد الطريق، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وضمن جهود المحافظة المستمرة للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحقيق مطالبهم على أرض الواقع.

وتابع تنفيذ الأعمال محسن دفشر نائب قرية غرب، بحضور عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، والدكتور أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وجرى تمهيد وتسوية الطريق باستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين مستوى السلامة المرورية بالمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار المبادرات المتنوعة التي أطلقتها محافظة كفر الشيخ لتحسين مستوى المعيشة والخدمات، ومن بينها مبادرات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، والتجميل والتشجير، والارتقاء بالخدمات المحلية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.