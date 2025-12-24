رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على ربط التعليم الطبي بالممارسة الإكلينيكية الحديثة

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل إبراهيم، حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والتدريبية المتقدمة، وربط التعليم الطبي بالممارسة الإكلينيكية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء هذا خلال حضوره فعاليات البرنامج العلمي المتخصص، تحت عنوان "أساسيات وإرشادات جراحات المسالك البولية النسائية – جراحات حية"، والذي نظمته الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية – شعبة اضطرابات التبول وجراحة المسالك البولية النسائية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، في مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن استضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة؛ يعكس ما وصلت إليه مستشفيات جامعة كفر الشيخ من تطور ملحوظ، ومكانة متميزة على المستويين العلمي والطبي.

وأشار إلى أن تنظيم الجراحات الحية يُعد من أهم أدوات التدريب الطبي الحديثة، لما يتيحه من نقل مباشر للخبرة العملية، والاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الجراحية وفقًا للمعايير العالمية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الجراحات الحية (Live Surgeries) في مجال جراحات المسالك البولية النسائية، شملت تدخلات جراحية متقدمة، من بينها “عمليات TOT، حقن البوتيولينوم توكسين لعلاج اضطرابات التبول، علاج متلازمة آلام المثانة”، بالإضافة إلى “استئصال كيس قناة جارتنر”"؛ في إطار نقل الخبرات العملية، ومواكبة أحدث الممارسات الطبية العالمية.