قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علاء عبد المعطي يتابع تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ بتنور»

إنارة الشوارع
إنارة الشوارع
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ بتنور» بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز عناصر الأمان، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك اتساقًا مع مشروعات الهوية البصرية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تعتمد على استخدام أحدث نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويسهم في تحسين الانضباط المروري، وخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، فضلًا عن دعم الشكل الجمالي للشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة تشمل جميع المدن والقرى دون استثناء.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتضمن تدوير وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة المتهالكة، في إطار ترشيد الموارد وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، بما يحقق أعلى عائد خدمي واقتصادي، ويعزز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على المال العام، مع الالتزام الكامل بجودة التشغيل واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مبادرة «كفر الشيخ بتنور» تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإنارة العامة، حيث تتحول من مجرد خدمة أساسية إلى عنصر تنموي وجمالي يعكس هوية حضارية متكاملة، ويسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات، مع الاعتماد على حلول حديثة موفرة للطاقة تضمن الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أن متابعة تنفيذ المبادرة تتم بالتوازي مع حملات النظافة والتجميل والتشجير وأعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للمشهد الحضاري ورفع كفاءة البنية الأساسية داخل المدن والقرى، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «كفرالشيخ بتنور» تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة بمدن وقرى المحافظة، بما يدعم بناء الإنسان المصري ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.

كفر الشيخ كفر الشيخ بتنور محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

الزمالك

أزمة مالية .. لاعبو الزمالك يطالبون بصرف المستحقات قبل مواجهة بلدية المحلة

الزمالك

الزمالك يواجه سموحة وسط غيابات بالجملة.. وأزمة مالية تهدد الفريق

الإسماعيلي

غيابات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد