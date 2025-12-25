علاء عبد المعطي يتابع تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ بتنور»

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ بتنور» بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز عناصر الأمان، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك اتساقًا مع مشروعات الهوية البصرية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تعتمد على استخدام أحدث نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويسهم في تحسين الانضباط المروري، وخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، فضلًا عن دعم الشكل الجمالي للشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة تشمل جميع المدن والقرى دون استثناء.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتضمن تدوير وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة المتهالكة، في إطار ترشيد الموارد وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، بما يحقق أعلى عائد خدمي واقتصادي، ويعزز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على المال العام، مع الالتزام الكامل بجودة التشغيل واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مبادرة «كفر الشيخ بتنور» تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإنارة العامة، حيث تتحول من مجرد خدمة أساسية إلى عنصر تنموي وجمالي يعكس هوية حضارية متكاملة، ويسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات، مع الاعتماد على حلول حديثة موفرة للطاقة تضمن الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أن متابعة تنفيذ المبادرة تتم بالتوازي مع حملات النظافة والتجميل والتشجير وأعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للمشهد الحضاري ورفع كفاءة البنية الأساسية داخل المدن والقرى، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «كفرالشيخ بتنور» تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة بمدن وقرى المحافظة، بما يدعم بناء الإنسان المصري ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.