محافظ كفر الشيخ: خطة متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسواق.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، خطة المحافظة لتحقيق استقرار السوق ومنع ارتفاع الأسعار، ومتابعة توافر السلع الأساسية، مع المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

 وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة لن تسمح بالتلاعب في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، وضمان بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الخطة تشمل تكثيف الرقابة والتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، بجانب تشغيل 15 مجمعًا استهلاكيًا وفروع جمعيتي والجمعيات التعاونية المنتشرة على مستوى المحافظة، بما يضمن توافر السلع طوال الوقت ومنع الاحتكار.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة وشاملة تستهدف تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار توجيهات الدولة بحماية المواطن وتحقيق استقرار السوق، لافتاً إلى استمرار تشغيل «أسواق اليوم الواحد» بكامل طاقتها، باعتبارها أحد الآليات الفعالة لتقليل حلقات التداول، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

قال محافظ كفرالشيخ: “نحن نعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار توافر السلع بجودة وسعر مناسبين، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار، وكل الأجهزة المعنية تعمل لتحقيق استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات، ونضع المواطن في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توسيع نطاق المنافذ والمجمعات لتصل الخدمة إلى كل قرية ونجع، ونشجع التجار على الالتزام بالأسعار المقررة والمنافسة الشريفة، حفاظًا على استقرار الأسواق".

داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار، على الخط الساخن 114 بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

