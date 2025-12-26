فصل الكهرباء غدًا عن 9 مناطق ببيلا في كفر الشيخ.. تعرف عليها

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غداً السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 11 صباحًا وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمغذيات دخول (4,3) بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أنَّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي : «منطقة محكمة بيلا - منطقة عين شمس - منطقة شارع الجمهورية - منطقة مدرسة الزراعة - منطقة البنك الأهلي - منطقة السلخانة - منطقة حديقة السلام - منطقة الموقف - مجلس قروي أبو بدوي ».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.