شوبير يدعم لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
بعد تجاوزه الـ 6 آلاف.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة
جراحة ناجحة تنقذ رضيعة عمرها 35 يومًا في المنوفية.. ماذا حدث؟
اشتباه نزيف في المخ.. ضبط ربة منزل تعدت علي مدرسة بالمنوفية
مصر تنظم قافلة سياحية كبرى ببكين وشنغهاي بالتعاون مع منظم رحلات صيني
محافظ المنوفية: ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم وتحرير 214 محضرا تموينيا
الإنتاج الحربي: تلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال بجودة عالمية وأسعار تنافسية
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
فصل الكهرباء غدًا عن 9 مناطق ببيلا في كفر الشيخ.. تعرف عليها

محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غداً السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 11 صباحًا وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمغذيات دخول (4,3) بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أنَّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي : «منطقة محكمة بيلا - منطقة عين شمس - منطقة شارع الجمهورية - منطقة مدرسة الزراعة - منطقة البنك الأهلي - منطقة السلخانة - منطقة حديقة السلام - منطقة الموقف - مجلس قروي أبو بدوي ».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

منتخب مصر

فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

