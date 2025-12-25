قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين وهذه أبرز التوجيهات| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

 التقى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة من مختلف الدول.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة وفا، المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعة، إلى جانب عدد من الطلاب الوافدين من مختلف الكليات.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، بالطلاب الوافدين، معربًا عن سعادته بلقائهم، ومؤكدًا أن الجامعة تحرص على تطبيق السياسات التي وضعتها الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي لدعم الطلاب الوافدين، والعمل على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف الدول، باعتبارهم سفراء للجامعة في بلدانهم.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة توفر بيئة تعليمية محفزة، وخدمات أكاديمية وإدارية متكاملة، بما يضمن للطلاب الوافدين تجربة تعليمية متميزة على الصعيدين العلمي والإنساني، مشددًا على حرص الجامعة على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الدراسة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الجامعة توفر كل سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، ضمن مناخ آمن ومحفز للتميز الأكاديمي، يعزز شعورهم بالانتماء داخل المجتمع الجامعي، إيمانًا بدورهم كجزء أصيل من أسرة الجامعة.

من جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الجامعة على دمج الطلاب الوافدين في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي ونشر قيم التسامح والتعاون بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

كما أوضح الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، أن الجهاز الإداري يعمل على تقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين وتيسير الإجراءات الخاصة بهم، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارهم خلال فترة الدراسة.

في حين استعرض الدكتور أسامة وفا، المنسق العام للطلاب الوافدين، جهود الجامعة في متابعة أوضاع الطلاب والتنسيق المستمر مع الكليات لحل أي مشكلات قد تواجههم، مؤكدًا أن الجامعة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير، تحقيقًا لتوجيهات الدولة ووزارة التعليم العالي.

وخلال اللقاء، استمع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم، موجّهًا بسرعة دراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها، مؤكدًا أن أبواب الجامعة مفتوحة دائمًا أمام الطلاب، بما يعزز مسيرة التميز والتطوير داخل جامعة كفر الشيخ.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

