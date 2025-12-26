افتتاح 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 5 مساجد بعدد من مراكز المحافظة بعد إحلالهم وتجديدهم، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

وشملت أعمال الإحلال والتجديد مسجد الفلاحين – مدينة كفرالشيخ، مسجد الأوقاف المستجدة – العزبة البيضاء – قرية البكاتوش – مركز قلين، مسجد التقوى – قرية 8 العنابر – مركز الحامول، مسجد الخلافيين الجديد – قرية الخلافيين – مركز سيدي سالم، مسجد الزهراء – مدينة بلطيم.

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «مظاهر عناية الإسلام بالطفولة» بهدف التوعية بمظاهر رعاية الإسلام للطفولة واهتمامه بها في ضوء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي مدير إدارة غرب سيدي سالم، والدكتور عبدالصمد عبدالعزيز مدير إدارة الحامول شرق، والشيخ سعد الزيات مدير إدارة قلين، والشيخ علي حمدون مدير إدارة غرب كفرالشيخ، والشيخ أشرف الطريني مدير إدارة بلطيم، والقيادات التنفيذية.