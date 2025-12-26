قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد المؤتمر السنوي السادس لأمراض القلب.. صور

محمود زيدان

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب، تحت عنوان Kafr El-Sheikh Cardiology Conference (KCC)، والذي أقيم بكلية الطب البشري بالجامعة، وبمشاركة واسعة لنخبة من كبار أساتذة واستشاريي أمراض القلب من مختلف الجامعات والمراكز الطبية المصرية، فضلًا عن ممثلين من وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات العامة، والمستشفيات العسكرية، ومستشفيات الشرطة، ومعهد القلب القومي.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم البحث العلمي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والطبي، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض القلب، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهلة نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشرف علي المؤتمر الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب، والدكتور محمد سلامة الأستاذ بقسم أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور وائل حسيب،  الأستاذ بقسم القلب بكلية الطب، وذلك بحضور عدد من عمداء كليات الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم القلب والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة واسعة لنخبة من كبار أساتذة واستشاريي أمراض القلب من مختلف الجامعات والمراكز الطبية المصرية.

وخلال كلمته، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية موجهاً لهم الشكر والتقدير على تحملهم مشقة السفر لحضور فعاليات هذا المؤتمر.

الدور الرائد لقسم القلب  

 وأكد أن قسم القلب يعد الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وأحد نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمى.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ،  بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم القلب بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى فضلا عن كونه يضم أجهزة طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا والتى تواكب كل ماهو جديد فى العمل الطبى العالمى ومشاركته فى مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية.

كما دعا رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى ضرورة زيادة الدرجات العلمية المشتركة مع الأقسام الطبية نظراَ لطبيعة عمل القسم وتكاملة مع كافة التخصصات الطبية الأخرى وهو ما يعد تأكيداً لإستراتيجية الجامعة فى تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية فى المجال الطبى.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود قسم القلب ودوره فى الارتقاء بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التى حدثت بالقسم فى الآونة الأخيرة، موجهاً شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم، ومؤكداً على أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، بما يخدم رؤية مصر 2030، متمنياً خروج المؤتمر بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

الارتقاء بمستوى الخدمات 

ومن جانبها، وجهت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحية شكر وتقدير لإدارة الجامعة، للجهود المبذولة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للكلية والتي شهدت طفرة طبية كبيره وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة كفر الشيخ بما ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الدلتا.

أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية

وأشار الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن المؤتمر يتناول عددًا من المحاور العلمية المهمة، من بينها أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية، وقصور عضلة القلب، واضطرابات النظم القلبي، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى نقل الخبرات العلمية المتقدمة إلى شباب الأطباء والباحثين.

جلسات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية

وأوضح الدكتور رضا بيومي، رئيس المؤتمر، ورئيس قسم القلب بكلية الطب، أن المؤتمر يضم جلسات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، تهدف إلى مناقشة أحدث الإرشادات العالمية في علاج أمراض القلب، وتبادل الخبرات بين المتخصصين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل إضافة حقيقية للحراك العلمي والطبي داخل الجامعة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بالجامعة، جهود القسم وما شهده من تطوير وكذلك تطوير الجزء الإداري للقسم، مشيداً بالدور الفاعل لقسم القلب في تطور الخدمات الصحية في مستشفيات جامعة كفر الشيخ.

جهود قسم القلب

 كما استعرض جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم المتميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى، مضيفًا أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال طب القلب وذلك بهدف تبادل الآراء والخبرات الطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

