كسر مفاجئ بخط طرد الصرف ببلطيم.. و«مياه كفر الشيخ» تتدخل | صور

تعرض خط الطرد بقطر 630 مم GRP المغذي لرافع الصرف الصحي رقم (1) بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكسر مفاجئ، وذلك بمدخل مدينة بلطيم أمام شارع المحكمة.

وعلى الفور، قام فريق الصيانة التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بمركز بلطيم بالتعامل مع العطل وإصلاحه ذاتياً، وتم إجراء قطعية على الخط بطول 1.5 متر وتركيب قطعتي «جيبولت» ومشتملاتهما، وذلك بكفاءة عالية، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.

ومن جانبه، انتقل المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إلى موقع الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانياً.

وأشار إلى أن سرعة التعامل مع العطل جاءت بفضل سواعد أبناء الشركة من فرق الصيانة الميدانية المدربة، والتي نجحت في احتواء الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي، مع استمرار الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الاعتماد الكامل على إمكانيات الشركة الذاتية في إصلاح مثل هذه الكسور، من خلال فرق الصيانة التابعة، دون اللجوء إلى أي تدخلات خارجية، بما يضمن سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.