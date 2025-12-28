أمطار خفيفة في كفر الشيخ.. الوحدات المحلية تكسح المياه من الشوارع| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون أي تأثير على الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، شهدت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة العامة وسحب مياه الأمطار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

جاء هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة.

وتابع فتحى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة أولاً بأول وسحب مياه الأمطار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحي.

أشرف ميدانيًا على أعمال النظافة كل من: إبراهيم رجب الدسوقي، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل ومحمد أبو شعيشع، مدير إدارة النظافة والتجميل.