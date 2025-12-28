معرض ملابس مجاني يُسعد 300 أسرة في كفر الشيخ| صور

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، في تنظيم معرض بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الزعفران وحامول السعيد وأبو شويتة وأبو منصور والبنا والسلاهيب والمناوفة والخلافي والبعادية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ: إننا في كفر الشيخ، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.