نجا في آخر لحظة.. محمد صلاح العزب يتعرض لحادث سير

كشف المخرج والسيناريست محمد صلاح العزب عن تعرضه لموقف خطير كاد أن يودي بحياته، بعدما انشغل بالهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكداً أنه نجا “في آخر لحظة وعلى آخر سنتيمتر حرفياً” بفضل الله.



وأوضح العزب أنه اعتاد استخدام الهاتف أثناء القيادة معتقداً أنه قادر على السيطرة على الأمر، لكنه أدرك أن الأمر لا يحتمل المخاطرة، قائلاً إن هذه العادة “ملهاش كبير وملهاش لازمة”، في رسالة تحذيرية لكل السائقين.

ووجّه العزب نصيحة مباشرة للجمهور بضرورة التوقف فوراً عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، معرباً عن أمله في أن يتذكر أحدهم هذه الرسالة في لحظة انشغال مماثلة، بما قد ينقذ حياته أو حياة غيره.



واختتم حديثه بالحمد والشكر لله على نجاته، مؤكداً أن التجربة كانت درساً قاسياً كاد أن يدفع ثمنه غالياً.