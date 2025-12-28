قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد

أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال عام 2026.

وناقش الوزير مع قيادات الوزارة وشركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف، إلى جانب الوقوف علي التحديات التي  قد تواجه التنفيذ والعمل على حلها .

أكد الوزير علي أهمية برنامج الاستكشاف خلال عام 2026 لفتح آفاق جديدة للإنتاج خلال السنوات المقبلة، موضحا أن البرنامج يشهد معدلات قياسية تتمثل في حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز، منها 14 بئرا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط كمعدل غير مسبوق .

كما شدد الوزير على ضرورة العمل علي عدة محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها، لما تمثله من فرص لتحقيق نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

كما أكد علي أهمية الإسراع بوضع الآليات اللازمة لتنمية الاكتشافات غير المنماة للغاز الطبيعي، والتي لم تُستغل بعد، بهدف إدخالها حيز الإنتاج، إلى جانب استمرار تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاج الحقول القائمة.

خطط العمل فى مجالات زيادة إنتاج الغاز 

ومن جانبه استعرض المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، ونائباه للإنتاج وتنمية الحقول، وللاتفاقيات والاستكشاف، خطط العمل في مجالات زيادة انتاج الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال عام 2026.

البترول وزير البترول التعدين الغاز الطبيعى النفط وزارة البترول السولار

