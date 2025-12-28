إنبي يقهر البنك الأهلي في الوقت الإضافي بهدف حامد عبد الله بكأس مصر

خطف فريق إنبي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز الصعب على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة. جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 98 من الشوط الإضافي الأول عن طريق حامد عبد الله، ليقود فريقه نحو التأهل بعد مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي، حيث اعتمد البنك الأهلي على التنظيم الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة، فيما سعى إنبي للضغط على حامل الكرة وتنويع أساليب الهجوم، لكن الفرص غابت أمام مرمى الفريقين خلال الشوطين الأصليين.

واستغل إنبي إحدى الهجمات المنظمة ليسجل حامد عبد اله هدف الفوز في الدقيقة 98، ليحسم المباراة ويقرب فريقه خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي.

تشكيل الفريقين

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي التشكيل التالي:

• حراسة المرمى: أحمد صبحي

• خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب

• خط الوسط: محمد فتحي، محمود عماد، محمد إبراهيم

• خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد ياسر ريان، أحمد أمين أوفا

بينما دفع حمزة الجمل المدير الفني لإنبي بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: رضا السيد

• خط الدفاع: علي محمود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك

• خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال

• خط الهجوم: محمد حمدي، أقطاي عبدالله، محمد حتحوت

خلفية عن الفريقين في البطولة

وصل إنبي إلى دور الـ16 بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بينما صعد البنك الأهلي بعد فوزه الكبير على بورفؤاد 4-1، ما جعل مواجهة دور الـ16 قوية ومثيرة منذ بدايتها، قبل أن يحسم إنبي بطاقة التأهل في الوقت الإضافي.

