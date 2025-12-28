أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباريات بطولة كأس مصر تكون صعبة، وخاصة عندما تواجه فريقًا من دوري القسم الثاني، لأن المنافس لا يعاني من ضغوط، وبلدية المحلة من الأندية التي أحبها وأدين له بفضل كبير.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الكثيرون بإمكانهم تقييم المستوى الفني، ولكن الظروف صعبة جدًا في الفريق، ودخلنا بطولة كأس عاصمة مصر بدون خط دفاع بالكامل قبل أن يعود الونش، وتم توظيف أحمد عبد الرحيم «إيشو» في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف: "الجمهور لا يكون راضيًا عن الأداء، ولكن الظروف صعبة جدًا ونعمل من أجل إرضاء جماهير الزمالك، والأزمة المالية التي يمر بها النادي تؤثر على الفريق، ولا أتحدث عن أعذار، وأتمنى حل كافة الأمور".

وتابع أحمد عبد الرؤوف: "وضع فرق الناشئين في الجداول يؤكد أنه لا يوجد أحد يستطيع اللعب في مركز الجبهة اليسرى سوى أحمد عبد الرحيم «إيشو»".

وأضاف المدير الفني: "أحمد شريف من أفضل اللاعبين في المباراة السابقة ومباراة اليوم، وظهر بصورة جيدة".

وقال عبد الرؤوف: "لا أعلم سبب إصابات محمود جهاد المتكررة، ولكني لا أعلم الأمور الطبية، ونحاول مساعدة اللاعب خاصة وأنه لا يوجد بديل له في مركزه حاليًا".

وتابع: "قبل مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لم تكن هناك مشكلة دفاعية في الزمالك، ولكن الوضع تغير في المباريات الأخيرة بسبب غياب العناصر الأساسية، وفيما يخص أحمد حمدي فمن الصعب أن يشارك الفترة المقبلة مع الفريق".

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 للبطولة.