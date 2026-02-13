التموين تتحرك بقوة: تخفيض الدواجن إلى 100 جنيه وتوسّع غير مسبوق في معارض “أهلاً رمضان”

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا للوزارة برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق ميدانيًا، إلى جانب الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان، ومتابعة خطط تطوير الشركات والجهات التابعة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”

شارك الدكتور شريف فاروق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات إطلاق الدولة المصرية “ميثاق الشركات الناشئة”، والتي استضافها المتحف المصري الكبير، وذلك تزامنًا مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة رايز أب. وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة وسفراء وممثلي الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر.

اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، عُقد اجتماع ثلاثي ضم وزيري التموين والزراعة ورئيس جهاز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أسفر عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزءاتها من عدة دول، بهدف زيادة المعروض وضمان استقرار السوق المحلي.

جولة ميدانية بالإسكندرية

أجرى وزير التموين زيارة لمحافظة الإسكندرية، تفقد خلالها مطحن الإسكندرية وعددًا من المجمعات الاستهلاكية، كما افتتح مخبزين آليين بمنطقتي «بشاير الخير 3 و5»، وزار معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بميدان محطة مصر، للاطمئنان على توافر السلع وانتظام منظومة الخبز المدعم.

اجتماع رئيس مجلس الوزراء

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير التموين لمتابعة خطط تطوير صناعة السكر وتعزيز المخزون الاستراتيجي قبل رمضان، إلى جانب متابعة انتظام ضخ السلع بالأسواق، ومستجدات توافر الدواجن وأسعارها بالمنافذ الحكومية.

تخفيض سعر الدواجن المجمدة

وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض سعر الدواجن المجمدة للمرة الثانية ليصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، مع طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026

أصدر وزير التموين القرار رقم (14) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» اعتبارًا من 9 فبراير ولمدة شهر، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وإتاحة تخفيضات حقيقية للمواطنين.

افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة نصر

افتتح وزير التموين ومحافظ القاهرة معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمدينة نصر، المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات، على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة نحو 120 عارضًا، ويستمر خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير.

افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بالجيزة

كما افتتح الوزير، بالإنابة عن رئيس الوزراء، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة بشارع فيصل، على مساحة 2000 متر مربع بمشاركة نحو 60 شركة، ويستمر حتى عيد الفطر المبارك.

مشاركة في احتفال سفارة الكويت

شارك وزير التموين، نيابة عن رئيس الوزراء، في احتفال سفارة الكويت بالقاهرة بالعيد الوطني وعيد التحرير، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.

افتتاح مجزر كفر شكر المطوّر

افتتح الوزير، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ القليوبية، أعمال تطوير مجزر كفر شكر النصف آلي بتكلفة 45 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية، بما يسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

جولة بالقليوبية

شملت الجولة افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بنها ومعرض تمور مطروح، ضمن جهود التوسع في المنافذ السلعية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

اجتماع مجلس الوزراء

اختتم الوزير الأسبوع بالمشاركة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول اجتماع بالتشكيل الجديد للحكومة، مع تجديد الثقة في سيادته وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.