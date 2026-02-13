قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 2508 زجاجات عصير غير صالحة ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية باسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بكافة المراكز، لإحكام السيطرة على السلع المعروضة وضبط المخالفات، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة ووفق الاشتراطات الصحية المقررة. وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بالتنسيق مع إدارة تموين المركز، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أسفرت عن ضبط 2508 زجاجات عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، و4230 قطعة مشروب سكري غير صالحة للاستهلاك، فضلًا عن 1710 لترات من مواد تستخدم في صناعة المنظفات مجهولة المصدر، إلى جانب 15 كجم من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بحقوق المواطنين أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط داخل الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين. 

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية، موضحًا تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التأكيد على التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.

