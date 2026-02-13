ضبط 22 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي المحمودية وأبو المطامير، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب وبيع الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، والتأكد من أوزان رغيف الخبز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وضبطت حملة تموينية بمركز المحمودية، بإشراف وبرئاسة هيثم العشرى، مدير إدارة تموين المحمودية، ورفقة سعيد ماهر، المفتش الأول بالإدارة، 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرامات حتى 18 جراما، وضبط 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف.

وفي مركز أبو المطامير تمكنت حملة تموينية بإشراف ناصر الشريف، مدير الإدارة، وبرئاسة عاصم غيث، مفتش بالإدارة، بالاشتراك مع الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، من تحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضر لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر لعدم إعطاء بون للمواطنين.