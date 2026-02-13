قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 22 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي المحمودية وأبو المطامير، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب وبيع الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، والتأكد من أوزان رغيف الخبز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وضبطت حملة تموينية بمركز المحمودية، بإشراف وبرئاسة هيثم العشرى، مدير إدارة تموين المحمودية، ورفقة سعيد ماهر، المفتش الأول بالإدارة، 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرامات حتى 18 جراما، وضبط 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف.

وفي مركز أبو المطامير تمكنت حملة تموينية بإشراف ناصر الشريف، مدير الإدارة، وبرئاسة عاصم غيث، مفتش بالإدارة، بالاشتراك مع الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، من تحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضر لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر لعدم إعطاء بون للمواطنين.

البحيرة تموين البحيرة حملات تموينية تحرير محاضر

