محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لترخيص سيارات توزيع لمبات الليد ومرشدات المياه

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد «فينوس»، لترخيص سيارات توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة ومرشدات المياه بعدد من شوارع وميادين المحافظة.

ووقّع بروتوكول التعاون عن محافظة البحيرة اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام عمارة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والحكومية ممثل الشركة.

ويهدف البروتوكول إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتحقيق وفر اقتصادي للأسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ترشيد الطاقة والتحول إلى الحلول الحديثة والمستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وسيسهم تواجد سيارات توزيع لمبات الليد ومرشدات المياه في تيسير وصول المنتجات الموفرة للمواطنين بأسعار مناسبة، ورفع الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء والمياه.