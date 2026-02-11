مصرع طالبين في حادث تصادم موتوسيكل مع ملاكي بالبحيرة

لقي طالبان مصرعهما، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بطريق المحمودية - ادفينا، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي، بطريق المحمودية - ادفينا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع: مصطفي محمود الشمندي، 15 عاما، طالب، عبد الرحمن عبد الله القمري، 14 عاما، طالب، مقيمان قرية ديروط بمركز المحمودية، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.