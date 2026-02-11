أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة ممرض داخل حمام مستشفى دمنهور التعليمي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة ممرض في العقد الثالث من عمره في ظروف غامضة داخل دورة مياه ملحقة بقسم العناية المركزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة ممرض داخل دورة مياه ملحقة بقسم العناية المركزة بالدور الخامس بمعهد دمنهور التعليمي، وتم نقل الجثمان إلى غرفة حفظ الموتى وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة وحرر محضرا بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق لفك طلاسم الواقعة وبيان ملابساتها.

وتعود تفاصيل الواقعة حين لاحظ زملاؤه في العمل بمستشفى دمنهور التعليمي تغيبه المفاجئ عن ممارسة مهامه الوظيفية منذ الساعة الثالثة فجرًا، وبعد محاولات للبحث عنه في المستشفى بالدور الخامس، تبين وجود أحد أبواب دورات المياه الخاصة بالعناية المركزة مغلقا من الداخل لفترة طويلة.

وعند فتح الباب، عثر على الشاب جثة هامدة، ما أثار حالة من الذعر داخل القسم، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وإدارة المستشفى إلى موقع الحادث للمعاينة الأولية.