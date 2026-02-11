لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن عدة قرى بمركزي المحمودية وأبوحمص بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع مياه الشرب صباح اليوم "الأربعاء"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، نظرًا لأعمال الربط على خط مياه قطر 400 مم.

وأفادت الشركة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي بعض قرى وعزب مركز المحمودية، وتشمل: عزبة الفرنساوية، المسين، روضة المغازي، وكذلك بعض عزب مركز أبو حمص، وتشمل: خط النخلة القبلية، خط مصرف أبو العنين.

وتهيب الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما تناشد أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه لحين عودة الخدمة.

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وتؤكد الشركة أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.