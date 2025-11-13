فرحتلك من قلبي .. أحمد زاهر يهنئ مي عز الدين بزواجها

هنأ الفنان أحمد زاهر، الفنانة مي عز الدين، بمناسبة زواجها من أحمد تيمور.

وكتب زاهر عبر ستوري حسابها على انستجرام: “ألف مبروك لأختي وصديقة عمري مي مبروك يا ميوشة فرحتلك من قلبي ربنا يسعد قلبك ويهنيكي والف مبروك لتيمور أحلى عريس”.

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.