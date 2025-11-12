قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
فن وثقافة

أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها: مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم

تقى الجيزاوي

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين وزوجها رجل الأعمال والصيدلاني أحمد تيمور، بعد إعلان زواجهما أمس.

وكتبت أسماء إبراهيم عبر حسابها بموقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري: “مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم”.

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور  على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم أيضًا على تهنئة الفنان مي عز الدين، وكتبت: "قمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يسعدكم يا رب ويرزقكم بالذرية الصالحة".


ومازح الفنان أحمد السعدني، مي عز الدين حيث كتب: "سمعونا زغروطة، ألف مبروك ربنا يسعدكم ويهنيكم.

وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها أمس من الدكتور ورجل الأعمال أحمد تيمور في مفاجأة سارة لجمهوره وغير متوقعة أيضًا، حيث كتبت: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات .. أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

أما أحمد تيمور فقد شارك متابعيه صور عقد القران وعلق: "وعلق معربًا عن سعادته : “11/11 يوم من عمري".

أسما إبراهيم مي عز الدين أحمد تيمور

