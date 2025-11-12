أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها: مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين وزوجها رجل الأعمال والصيدلاني أحمد تيمور، بعد إعلان زواجهما أمس.

وكتبت أسماء إبراهيم عبر حسابها بموقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري: “مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم”.

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم أيضًا على تهنئة الفنان مي عز الدين، وكتبت: "قمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يسعدكم يا رب ويرزقكم بالذرية الصالحة".



ومازح الفنان أحمد السعدني، مي عز الدين حيث كتب: "سمعونا زغروطة، ألف مبروك ربنا يسعدكم ويهنيكم.

وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها أمس من الدكتور ورجل الأعمال أحمد تيمور في مفاجأة سارة لجمهوره وغير متوقعة أيضًا، حيث كتبت: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات .. أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

أما أحمد تيمور فقد شارك متابعيه صور عقد القران وعلق: "وعلق معربًا عن سعادته : “11/11 يوم من عمري".