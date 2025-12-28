كاتدرائية مار جرجس تحتضن تسبحة كيهك لأطفال المرحلة الابتدائية | صور

نظمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان تسبحة كيهك لأطفال المرحلة الابتدائية، وذلك بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر.

تسبحة للأطفال

حيث صلى نيافة الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية، تسبحة كيهك، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بمشاركة عدد كبير من أطفال المرحلة الابتدائية.

كما ألقى نيافته كلمة بعنوان «المسيح المتجسد»، شجع خلالها الأطفال على السلوك بحسب الوصايا، والمواظبة على الصلاة، والتمسك بالقيم المسيحية في حياتهم اليومية.

وتأتي هذه التسبحة في إطار اهتمام الإيبارشية بتنشئة الأطفال روحيًا، وتعريفهم بتراث الكنيسة وألحانها الكنسية، وتنمية روح المشاركة الكنسية لديهم، في أجواء روحية مبهجة استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.