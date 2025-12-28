وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، إن منصة مصر العقارية تمثل الذراع الرقمي للوزارة لعرض وترويج العقارات وتنظيم التعاملات العقارية إلكترونيا، بالإضافة إلى تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية.

وأوضح الشربيني، أن إنشاء المنصة يهدف إلى عدة نقاط رئيسية منها السوق العقاري وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، توسيع نطاق الوصول للمواطنين والمستثمرين وتوفير عقارات موثوقة، ودعم التحول الرقمي للدولة وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية لضمان الشفافية وحماية المتعاملين، وضبط معاملات السماسرة وتوفير التدريب اللازم لهم ومنح تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار الوزير إلى أن المنصة قد تم إطلاقها بالفعل، وبدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة، بإجمالي 25,020 وحدة، على أن يتم استكمال باقي الطروحات لاحقا.

وأضاف الشربيني أن الهدف هو أن تكون جميع الطروحات الخاصة بالوزارة، مثل "تصدير العقار"، وطرح 400 ألف وحدة، و"بيتك في مصر"، وغيرها من الطروحات، متاحة بالكامل عبر منصة مصر العقارية لضمان الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى وحداتهم السكنية بسهولة.