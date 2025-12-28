وزير الإسكان: مدينة العلمين الجديدة ليست مخصصة للأغنياء كما يُشاع

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة ليست مخصصة للأغنياء كما يُشاع، مشيراً إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي متاحة في المدينة بنفس أنماط المشروعات السكنية الأخرى، قائلا : "مشروعات الإسكان الاجتماعي مشروع لكل المصريين في جميع المحافظات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.

وسلط الوزير الضوء علي مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر التي تجري حاليا، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات الجديدة مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، حيث يتم العمل خلاله على تحديثه ومعالجة المشكلات السابقة في مشروعات "دار مصر" و"جنة"، مستهدفين تنفيذ 60 ألف وحدة مع اهتمام بطرح الوحدات تباعا لضمان الإقبال المميز من المواطنين.

وقال إن هناك مشروع "جذور"، وهو أحد أنماط الإسكان المتوسط، ما يتيح للطبقة المتوسطة ثلاثة أنماط مختلفة بأسعار متفاوتة لتلبية احتياجات متنوعة.

وتطرق الوزير إلى رؤية الدولة في إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن إجمالي المدن يبلغ 61 مدينة، وأن المدن الجديدة من الجيل الرابع تُنفذ وفق مخطط التنمية الشامل، مع توزيع الأنشطة المختلفة على المستويين الإقليمي والوطني.

وأشار الشربيني إلى أن مدينة العلمين الجديدة حققت جذبا للاستثمارات الأجنبية والشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف: "كنا نشهد سابقا إهدارا للأراضي في قرى سياحية تستمر فيها الحياة لمدة 3 أشهر فقط، هي فترة الصيف، لتنقطع بعدها، لذا كان التوجه الحالي بفكرة المدن المتكاملة بما يحقق تنمية حقيقية، وهذا ما نعمل عليه مع القطاع الخاص مثلما تشهده العلمين، بما يوفر فرص عمل مستمرة ويعزز حياة المواطنين".

ولفت إلى أن تخصيص جانب كبير من المدينة لتعزيز الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، ما يوفر فرص عمل ويسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير أن من عوامل جذب المدن الجديدة وجود جامعات مرتبطة ارتباط وثيقا بالبيئة العمرانية، ما يوفر نوعا من الاستقرار للطلاب وتعزيز الجانب الطبي ويجذب الأسر للعيش في المدن بشكل دائم.