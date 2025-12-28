وزير الإسكان: الدولة تسعى إلى التوسع في التخطيط العمراني مع الاهتمام بالمدن الجديدة

أكد الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، أن الدولة تسعى إلى التوسع في التخطيط العمراني لاسيما مع الاهتمام بالمدن الجديدة .

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة له عدة أهداف من أبرزها وقف التعدي على الأراضي الزراعية واستبداله بالنمو العمراني الحضاري ،وكذلك القضاء على العشوائية في كثير من المحافظات .

وأوضح أن العاصمة الإدارية أصبحت مركزا متكامل للحكومة ،حيث اكتملت خطة الانتقال منذ شهر مارس 2023.

وقال الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد الشعراوي، إن انتقال البرلمان المصري للعاصمة الإدارية سيوفر وقت طويل على الوزراء للتواجد داخل البرلمان ،ونأمل أن يتم الانتهاء من مبني مجلس الشيوخ بالعاصمة قريبا.

واستطرد وزير الإسكان قائلا: نتوسع فى الاستثمارات ونعمل على رفع كفاءة المدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية.

