وزير الإسكان: النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية

قال وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني إن النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية والتعدي الفج عليها.

وأكد العمل على إتاحة المشروعات العمرانية المخطط بكل الخدمات والمرافق مثل مشروع سكن لكل المصريين الذي يتوفر فيه جميع المرافق وللخدمات بحيث يجد المواطن كل احتياجاته الأساسية.

كما لفت خلال استعراضه خطة الوزراة في ملف الإسكان في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، إلى وجود تأخير في استلام وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر، وقال "نجحنا في العمل على تسليم الوحدات المتاخرة وانتهينا منها وسلمناها".

وقال: "كان هناك تأخير في الإعلان الـ ١٤ ونستهدف إنهاء جميع التسليمات في يونيو المقبل".

وكشف الشربيني عن إطلاق استراتيجية العمران والبناء الأخضر التي تبدأ من التصميم وتوجيه للعمارات بحيث يكون هناك أكبر قدر من الإضاءة لتوفير الطاقة بخلاف تخفيض استخدام المياه وإعادة تدوير المهمات المختلفة مما يساعد في التوفير في التكلفة.