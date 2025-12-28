وزير الإسكان: الدولة واجهت المناطق العشوائية بتوفير حياة كريمة وسكن بديل لائق لأهالينا

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة واجهت المناطق العشوائية بتوفير حياة كريمة وسكن بديل لائق لأهالينا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واستعرض وزير الإسكان التطوير الذي شهدته المناطق العشوائية وكيف كانت وكيف أصبحت مثل سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وغيرها؟.

وأشار إلى مشروع تطوير القاهرة الخديوية ورفع كفاءة عمارات وسط البلد.

وتحدث عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن نسبة التغطية كانت 50% وتم رفعها إلى 70 % وكانت في الريف 12 % ووصلت حاليا إلى 60%.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تسعى لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر عبر تحلية مياه البحر وعدم الاكتفاء بتحلية مياه النيل فقط.