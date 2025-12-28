وزير الإسكان: تطوير حديقة الأزبكية والتخطيط لافتتاحها في شهر مارس المقبل

استعرض وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني تطوير مناطق متعددة بوسط البلد ، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ.

وكشف الشربيني عن تطوير حديقة الأزبكية والتخطيط لافتتاحها في شهر مارس المقبل.

ولفت الشربيني إلى مشروعات تطوير تاقاهرة الخديوية.

وقال "نجري مخطط كامل لتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بالكامل"، مضيفا "نعمل على وضع تصور كامل لهذه المنطقة لتي بها قيمة كبيرة"، لافتا إلى وجود عجز فندقي في هذه المنقطة ويجري العمل على معالجته من خلال تحديد المناطق التي يمكن استغلالها.