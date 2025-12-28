قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة المنصورة يؤكد الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الامتحانية

أ ش أ

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر اليوم /الأحد/ ، الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الامتحانية، التي تتضمن تأمين سرية الأسئلة، وضوابط طباعة أوراق الامتحان، وعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة، إلى جانب منع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026 بكليات العلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لانتظام العملية الامتحانية بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات .


وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، وأن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية ملائمة تُتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بشكل مريح ومنتظم مضيفا أن الجامعة وفرت اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الهمم، وتهيئة الدعم اللازم لهم بما يُسهم في إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلاب.


واستمع رئيس الجامعة إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، موجّها بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى فور ورودها، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أية مشكلات طارئة.


وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتأمين سرية الأسئلة، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية العيادات الطبية وتواجد الفرق الطبية للتعامل مع أية حالات طارئة.


وأشاد الدكتور شريف خاطر بحسن سير العملية الامتحانية بالكليات محل الزيارة، وانضباط اللجان وتعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير أو إخلال بضوابط الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

