بعد 90 عامًا من العمل.. "دكان المصري" في تحت الربع يواصل بيع الأدوات التراثية

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي" حلقة اليوم للحديث عن أسرار دكان المصري والذي يعمل أكثر من 90 عاما.

أكد مالك "دكان المصري" الكائن بشارع تحت الربع، في منطقة تحت الربع، أن الدكان يعمل منذ نحو 90 عامًا، محافظًا على مهنته التراثية وخدمة زبائنه من محبي الأدوات القديمة.

وأوضح أن أي قطعة تُعرض عليه تتوافر لها قطع الغيار اللازمة داخل الدكان، مع إمكانية إصلاحها وإعادتها للعمل بكفاءة. وأضاف أن نشاط المحل يشمل صيانة الأدوات النحاسية، ولمبات الجاز، والفوانيس القديمة، وفناجين القهوة، إلى جانب مكن تشغيل الوابور (وابور الجاز) وصيانة الوابور بشكل كامل، مع توفير جميع مستلزماته.