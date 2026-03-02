الحرس الثوري الإيراني : ضربنا 500 هدف للولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضرب 500 هدف للولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.



وقال لاريجاني - على منصة "إكس" بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - "إن إيران لم تكن البادئة بأي حرب.. وإننا سنمضي، من دون اكتراث بالتكاليف، في الدفاع الحازم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات".



وأضاف: أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا.