بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أخبار العالم

لحظة حاسمة في واشنطن.. خطاب مرتقب لترامب بشأن الحرب ضد إيران

ترامب
ترامب

أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يُلقي خطابًا حول الحرب على إيران في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وستكون هذه المرة الأولى منذ بدء الضربات الجوية ضد إيران يوم السبت التي يُخاطب فيها الرئيس الصحفيين مباشرةً، حيث كانت خطاباته السابقة عبارة عن مقاطع فيديو مُسجلة مُسبقًا تُنشر على منصة "تروث سوشيال".

ومن المتوقع أن يستمر الحدث المُقرر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كما هو مُخطط له، ومن المُقرر أن يُمنح الرئيس وسام الشرف.

وفي سياق متصل، عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحفياً حول الحرب الأمريكية مع إيران، في أول ظهور رسمي لمسؤولين أمام الكاميرات في البنتاجون منذ عدة أشهر.

وأكد هيجسيث أن هدف الضربات الأمريكية على إيران ليس "تغيير النظام" ومع ذلك، دعا الإيرانيين إلى "اغتنام" فرصة تغيير النظام.

وأوضح هيجسيث أن الحرب ضد إيران لا تُقارن بحرب العراق، قائلاً إن هذا الصراع لن يكون "بلا نهاية"، بل "مهمة واضحة، مدمرة، وحاسمة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن طموحات إيران النووية "كان لا بد من التصدي لها"، مؤكداً أنها "لم تتوقف" منذ الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو الماضي.

رغم عدم وجود قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية حاليًا، صرّح هيجسيث بأنه لن يناقش إمكانية إرسال الجيش الأمريكي قوات برية في المستقبل.

وقال كاين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمر العملية العسكرية في إيران بعد ظهر يوم الجمعة.

كما أكد كاين أن الجيش الأمريكي جاهز ومجهز لخوض الصراع، مع إقراره في الوقت نفسه بالعبء الذي يواجهه الأمريكيون في الداخل.

وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة من توقع المزيد من الخسائر الأمريكية في الحرب، مؤكدًا أنها “ليست عملية واحدة تُحسم بين عشية وضحاها”.

لحظة حاسمة في واشنطن خطاب مرتقب لترامب الحرب ضد إيران الرئيس الأمريكي ترامب

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

المتهم

سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

المتهم

ضبط سائق تعدى على طليقته بسلاح أبيض بالقاهرة

المتهمين

القبض على 4 عاطلين تعاطوا مخدرات بالعجوزة

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

