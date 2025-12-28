جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على آخر، مما أسفر عن مصرعه في الحال، بدائرة القسم. وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة.

وفي التحقيقات أمام النيابة العامة، أكد المتهم إدراكه الكامل لكل خطواته وتحركاته قبل تنفيذ الجريمة، قائلًا: "أنا خريج كلية الهندسة، واشتغلت في بعض الشركات، كنت بتاجر في الذهب، بس ساعات نفسيتي بتتعب بسبب إن الناس بتتجاهلنى بسبب إنسان زي عبد الله الحمصاني، اللي كان متميز فى محبه الناس له".

وأضاف في اعترافاته: "أنا كنت طالب متميز على دفعتي، والآن انا مدرك لكل اللى بيحصل، ومش ندمان أنى قتلت عبد الله الحمصاني لأنه كان يستاهل إنه يتقتل".

وأجرت جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة بدائرة قسم شرطة كرموز، بالقرب من الموقف الجديد، وذلك ضمن إجراءات استكمال التحقيقات في القضية.