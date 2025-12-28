نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن بركان إتنا الشمالية الشرقية، حيث أضاءت فوهة سماء صقلية، وكان المشهد مرئيًا من منحدرات التزلج، وأعقبتها هزة بقوة 2.4، مؤكدة نشاط البركان إتنا.





وأضاءت الفوهة الشمالية الشرقية لبركان إتنا سماء صقلية الشتوية باندفاع متجدد من نشاط سترومبولي.



وقدمت الثورات البركانية، التي أمكن رؤيتها حتى من منحدرات التزلج القريبة، للسياح والسكان المحليين عرضا ليليا نادرا. عند الساعة 12:45 صباحا يوم السبت، ضرب زلزال بقوة 2.4 منطقة إتنا على عمق 32 كيلومترا، في إشارة أخرى إلى حالة عدم هدوء البركان.



يقول الخبراء إن هذه المرحلة من النشاط، وإن كانت غير استثنائية بالنسبة لإتنا، ما تزال قيد مراقبة وثيقة.



وآخر مرة أطلقت فيها هذه الفوهة تحديدا نافورة من الحمم كانت في عام 1998، ما يجعل ثوران نهاية هذا الأسبوع تذكيرا لافتا بالحيوية الدائمة للجبل.



