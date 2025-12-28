القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات

قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم إن الجولة الحالية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية موزعين على 7 محافظات تشهد تنافسا قويا؛ نظرًا أن كل مقعد يتنافس عليه مرشحين اثنين.



وأضاف إبراهيم - في مداخلة لقناة النيل للأخبار - "أن هناك قدرًا كبيرًا من الانضباط في الدوائر الانتخابية في تأمين مقار الانتخاب والإشراف على العملية الانتخابية؛ لتلافي أية تجاوزات، وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات".



وتابع "أننا نعمل على مدار الساعة على تلافي تجاوزات العملية الانتخابية من خلال تواجدنا في كل اللجان الانتخابية وعند رصد أية تجاوزات بشأن تأمين الناخب أو تأمين العملية الانتخابية يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتواصل مع المسئولين في وزارة الداخلية للاستجابة الفورية والعمل على ضمان وصول كل ناخب الى لجان الاقتراع ، وحتى الآن تأمين العملية الانتخابية يتم على أكمل وجه من الفاعلية والإنجاز".



وأشار إلى أنه إذا تم رصد تجاوزات خلال العملية الانتخابية مثل: دعاية انتخابية قريبة من اللجان يتم التوجه فورا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتخذ كافة الإجراءات من أجل ضبط العملية الانتخابية.



يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال غرفة عمليات خاصة يقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية 2025 والتي تأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بإعلاء مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق السياسية للمواطن.

