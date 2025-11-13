قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
فن وثقافة

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

سعد الصغير
سعد الصغير
يمنى عبد الظاهر

اعلن المطرب سعد الصغير عن انتهاء ازمة سيارة المطرب الشعبي الراحل اسماعيل الليثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سعد الصغير في فيديو نشره علي صفحته:"  انتشار خبر الحادث والمطالبة بتعويضات مالية من أسرة الفنان الراحل، تواصلنا مع صاحب السيارة وتنازل عن حقه في المطالبة ببقية المبلغ.


 

وتابع سعد الصغير أن السيارة التي وقع فيها الحادث لم تكن ملكًا لـ إسماعيل الليثي، بل كان يستأجرها بهدف شرائها.

وتضاف : سعد الصغير موضوع العربية خلص تماماً وربنا يخلي ادهم اخو اسماعيل هو اللي خلص الموضوع كله.

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ونشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".

المطرب سعد الصغير المطرب الشعبي الراحل اسماعيل الليثي خبر الحادث وفاة اسماعيل الليثي

