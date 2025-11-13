صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

اعلن المطرب سعد الصغير عن انتهاء ازمة سيارة المطرب الشعبي الراحل اسماعيل الليثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سعد الصغير في فيديو نشره علي صفحته:" انتشار خبر الحادث والمطالبة بتعويضات مالية من أسرة الفنان الراحل، تواصلنا مع صاحب السيارة وتنازل عن حقه في المطالبة ببقية المبلغ.





وتابع سعد الصغير أن السيارة التي وقع فيها الحادث لم تكن ملكًا لـ إسماعيل الليثي، بل كان يستأجرها بهدف شرائها.

وتضاف : سعد الصغير موضوع العربية خلص تماماً وربنا يخلي ادهم اخو اسماعيل هو اللي خلص الموضوع كله.

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ونشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".