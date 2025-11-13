قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو يوسف يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس فيلم السلم والثعبان| فيديو

النجم عمرو يوسف
النجم عمرو يوسف
أوركيد سامي

كشف الفنان عمرو يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل وأسرار فيلمه الجديد «السلم والثعبان»، الذي يجسد من خلاله شخصية أحمد الألفي، وهو رجل يعاني من أزمة منتصف العمر.

وأوضح عمرو يوسف أنه تعاطف مع الشخصية بشكل كبير أثناء تجسيدها، قائلاً: "كان لازم أتعاطف مع أحمد الألفي، لأنه شخصية حقيقية تمر بصراعات داخلية وإنسانية ممكن أي حد يعيشها."

وأضاف عمرو  يوسف أن الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية بشكل مختلف، مؤكدًا أنه عمل رومانسي مميز يطرح رؤية جديدة عن الحب والنضج العاطفي.

وأعرب النجم عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج طارق العريان، مؤكدًا أن العمل مع فريق الفيلم كان تجربة فنية مميزة ومليئة بالشغف و انا من جمهور الجزء الاول من الفيلم و لكن الجزء الثاني مختلف تماماً عن الجزء الاول.

https://youtube.com/shorts/gTiE3_G8-JU?si=SXOgrRJnKDCq4rbf

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

شيرين

شيرين عبد الوهاب تحرر محضر عدم تعرض لـ شقيقها.. تفاصيل

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

