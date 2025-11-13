عمرو يوسف يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس فيلم السلم والثعبان| فيديو

كشف الفنان عمرو يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل وأسرار فيلمه الجديد «السلم والثعبان»، الذي يجسد من خلاله شخصية أحمد الألفي، وهو رجل يعاني من أزمة منتصف العمر.

وأوضح عمرو يوسف أنه تعاطف مع الشخصية بشكل كبير أثناء تجسيدها، قائلاً: "كان لازم أتعاطف مع أحمد الألفي، لأنه شخصية حقيقية تمر بصراعات داخلية وإنسانية ممكن أي حد يعيشها."

وأضاف عمرو يوسف أن الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية بشكل مختلف، مؤكدًا أنه عمل رومانسي مميز يطرح رؤية جديدة عن الحب والنضج العاطفي.

وأعرب النجم عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج طارق العريان، مؤكدًا أن العمل مع فريق الفيلم كان تجربة فنية مميزة ومليئة بالشغف و انا من جمهور الجزء الاول من الفيلم و لكن الجزء الثاني مختلف تماماً عن الجزء الاول.

