قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر، في ظل سعي شريحة واسعة من محبي المعدن الاصفر لمراقبة تحركات الاسعار اليومية للذهب، بهدف تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، وهو ما يؤكد استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمختلف المحافظات استقرارا نسبيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6950 جنيه للبيع و6925 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 6370 جنيه للبيع و6350 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 21 الاكثر تداولا في السوق المحلي نحو 6080 جنيه للبيع و6060 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5210 جنيه للبيع و5195 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 14 حوالي 4055 جنيه للبيع و4040 جنيه للشراء، فيما سجل عيار 12 نحو 3475 جنيه للبيع و3465 جنيه للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب الى 48640 جنيه للبيع و48480 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الاونصة في السوق المحلي نحو 216125 جنيه للبيع و215415 جنيه للشراء، وسجلت الاونصة عالميا حوالي 4532.68 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الترقب والحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر انتشارا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر شيوعا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين مستوى السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يؤدي الى استمرار حالة التذبذب بين الصعود والهبوط.


ورغم التقلبات السعرية، فان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

السياسة النقدية وتاثيرها على اسعار الذهب

على صعيد السياسة النقدية، ترجح الاسواق اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتنفيذ خفضين محتملين في اسعار الفائدة خلال عام 2026، في ظل استمرار النقاش داخل البنك المركزي الامريكي حول الحاجة الى مزيد من التيسير النقدي، بعد تخفيضات تراكمية بلغت 75 نقطة اساس منذ بداية العام.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد سعر جرام الذهب في المتوسط نحو 650 جنيه، وسط حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين.

سعر الذهب الذهب الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

نابولي

نابولي يتقدم على كريمونيزي بثنائية في الشوط الأول

منتخب السودان

التشكيل الرسمي لمباراة غينيا الاستوائية والسودان

سموحة

سموحة يواصل الانتصارات في دوري الممتاز (أ) للكرة الطائرة

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد