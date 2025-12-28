سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر، في ظل سعي شريحة واسعة من محبي المعدن الاصفر لمراقبة تحركات الاسعار اليومية للذهب، بهدف تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، وهو ما يؤكد استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمختلف المحافظات استقرارا نسبيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6950 جنيه للبيع و6925 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 6370 جنيه للبيع و6350 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 21 الاكثر تداولا في السوق المحلي نحو 6080 جنيه للبيع و6060 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5210 جنيه للبيع و5195 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 14 حوالي 4055 جنيه للبيع و4040 جنيه للشراء، فيما سجل عيار 12 نحو 3475 جنيه للبيع و3465 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب الى 48640 جنيه للبيع و48480 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الاونصة في السوق المحلي نحو 216125 جنيه للبيع و215415 جنيه للشراء، وسجلت الاونصة عالميا حوالي 4532.68 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الترقب والحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر انتشارا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر شيوعا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين مستوى السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يؤدي الى استمرار حالة التذبذب بين الصعود والهبوط.



ورغم التقلبات السعرية، فان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

السياسة النقدية وتاثيرها على اسعار الذهب

على صعيد السياسة النقدية، ترجح الاسواق اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتنفيذ خفضين محتملين في اسعار الفائدة خلال عام 2026، في ظل استمرار النقاش داخل البنك المركزي الامريكي حول الحاجة الى مزيد من التيسير النقدي، بعد تخفيضات تراكمية بلغت 75 نقطة اساس منذ بداية العام.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد سعر جرام الذهب في المتوسط نحو 650 جنيه، وسط حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين.