حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
أخبار البلد

مطار القاهرة يتزين ويرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الكريسماس والعام الجديد 2026

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
نورهان خفاجي

اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة.

في إطار استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوي لاستقبال أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين،

وفي ضوء هذا الإقبال، كثّفت شركة ميناء القاهرة الجوي استعداداتها ورفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق التشغيل والخدمات لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة التشغيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي

كما تم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي بشكل لحظي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، حيث يواصل مطار القاهرة دوره كجسر جوي نشط خلال هذا الموسم الحيوي، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.

وفي أجواء احتفالية، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين صالات السفر والوصول بالأضواء الزاهية والديكورات المميزة وأشجار الكريسماس، بما يضفي أجواءً من البهجة منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار، وتحولت هذه الديكورات إلى نقاط جذب لالتقاط الصور التذكارية من قبل الركاب والزائرين.

درجة الجاهزية الكريسماس ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي حركة الركاب العام الميلادي الجديد 2026

