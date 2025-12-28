مطار القاهرة يتزين ويرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الكريسماس والعام الجديد 2026

اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة.

في إطار استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوي لاستقبال أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين،

وفي ضوء هذا الإقبال، كثّفت شركة ميناء القاهرة الجوي استعداداتها ورفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق التشغيل والخدمات لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة التشغيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي

كما تم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي بشكل لحظي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، حيث يواصل مطار القاهرة دوره كجسر جوي نشط خلال هذا الموسم الحيوي، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.

وفي أجواء احتفالية، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين صالات السفر والوصول بالأضواء الزاهية والديكورات المميزة وأشجار الكريسماس، بما يضفي أجواءً من البهجة منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار، وتحولت هذه الديكورات إلى نقاط جذب لالتقاط الصور التذكارية من قبل الركاب والزائرين.