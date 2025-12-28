قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
بنتايج يتحدي الزمالك.. المغربي فسخ العقد من طرف واحد والأبيض يحذر من انتقاله لأي نادي

حسام الحارتي

نشبت أزمة خلال الساعات الأخيرة بين نادي الزمالك والمغربي محمود بنتايج عقب فسخ الأخير التعاقد مع القلعة البيضاء من طرف واحد.

كان أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك كشف تفاصيل فسخ المغربي محمود بنتايج تعاقده مع القلعة البيضاء من جانب واحد.

جاء خطاب بنتايج بفسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك بعد حصوله على مستحقاته، حيث وصل مقر النادي منذ 4 أيام وقام  بإبلاغ زملائه بصفوف الفريق.

بينما نادي الزمالك بصدد إصدار بيان تحذيري وذلك للتأكيد على أنه لا يحق للاعب المغربي محمود بنتايج الإنتقال لأي نادي آخر.

ومن جهة آخري كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض، خلال مباراة بلدية المحلة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأكد الجهاز الطبي، أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعبان.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من البطولة.

