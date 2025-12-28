بنتايج يتحدي الزمالك.. المغربي فسخ العقد من طرف واحد والأبيض يحذر من انتقاله لأي نادي

نشبت أزمة خلال الساعات الأخيرة بين نادي الزمالك والمغربي محمود بنتايج عقب فسخ الأخير التعاقد مع القلعة البيضاء من طرف واحد.

كان أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك كشف تفاصيل فسخ المغربي محمود بنتايج تعاقده مع القلعة البيضاء من جانب واحد.

جاء خطاب بنتايج بفسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك بعد حصوله على مستحقاته، حيث وصل مقر النادي منذ 4 أيام وقام بإبلاغ زملائه بصفوف الفريق.

بينما نادي الزمالك بصدد إصدار بيان تحذيري وذلك للتأكيد على أنه لا يحق للاعب المغربي محمود بنتايج الإنتقال لأي نادي آخر.

ومن جهة آخري كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض، خلال مباراة بلدية المحلة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأكد الجهاز الطبي، أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعبان.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من البطولة.