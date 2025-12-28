تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض، خلال مباراة بلدية المحلة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأكد الجهاز الطبي، أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعبان.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من البطولة.