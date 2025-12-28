الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة يدشن كنيسة "مار جرجس" بمدينة أجا

دشن نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أجا التابعة للإيبارشية.

تدشين كنيسة

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه صاحبا النيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، والقبلي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، إلى جانب البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.