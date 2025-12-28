قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان.. خبير مروري يعلن مفاجأة

أكد اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية، أنه على الركاب الجالسين بجانب السائق الالتزام بارتداء حزام الأمان لتجنب فرض غرامة على سائق المركبة، لآن القانون ينص على فرض عقوبة في حال عدم التزام الراكب المجاور للسائق بارتداء حزام الأمان.

وأوضح أن القانون يحمي قائد المركبة ومن يجلس بجواره، ولذلك على قائد السيارة أن يلزم من يجلس بجواره أن يرتدي الحزام، لآن الهدف من القانون تحقيق الأمان،معلقا :" متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان".

تغليظ عقوبات قانون المرور، يهدف في الأساس الحد من الحوادث التي تتم على الطرق رغم ما قامت به الدولة من تطوير، موضحًا أن غرامة السير بسرعة لن تتغير موضحًا أن الغرامة كما هي من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأضاف خبير السلامة المرورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ما تم تعديله في القانون هو تغليظ الغرامة لـ السير بسرعة مرتفعة على الطرق السريعة الصحراوية.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يلتزم للحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص لا تلتزم، ولذلك تغليظ العقوبة هنا يكون لمواجهة الأشخاص التي تستخدم الطريق بطريقة غير صحيحة.

وأشار إلى أن العقوبة المغلظة وحدة لن تحقق المطلوب، بخصوص سلامة الطرق، لكن يتطلب معها التدريب، والتوعية، والتعليم، فهناك أدوات كثيرة لتحقيق السلامة المرورية.

