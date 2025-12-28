متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان.. خبير مروري يعلن مفاجأة

أكد اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية، أنه على الركاب الجالسين بجانب السائق الالتزام بارتداء حزام الأمان لتجنب فرض غرامة على سائق المركبة، لآن القانون ينص على فرض عقوبة في حال عدم التزام الراكب المجاور للسائق بارتداء حزام الأمان.

وأوضح أن القانون يحمي قائد المركبة ومن يجلس بجواره، ولذلك على قائد السيارة أن يلزم من يجلس بجواره أن يرتدي الحزام، لآن الهدف من القانون تحقيق الأمان،معلقا :" متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان".

حزام الأمان

تغليظ عقوبات قانون المرور، يهدف في الأساس الحد من الحوادث التي تتم على الطرق رغم ما قامت به الدولة من تطوير، موضحًا أن غرامة السير بسرعة لن تتغير موضحًا أن الغرامة كما هي من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأضاف خبير السلامة المرورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ما تم تعديله في القانون هو تغليظ الغرامة لـ السير بسرعة مرتفعة على الطرق السريعة الصحراوية.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يلتزم للحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص لا تلتزم، ولذلك تغليظ العقوبة هنا يكون لمواجهة الأشخاص التي تستخدم الطريق بطريقة غير صحيحة.

وأشار إلى أن العقوبة المغلظة وحدة لن تحقق المطلوب، بخصوص سلامة الطرق، لكن يتطلب معها التدريب، والتوعية، والتعليم، فهناك أدوات كثيرة لتحقيق السلامة المرورية.