تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

آخر قرارات محافظ مطروح قبل حركة المحافظين.. توقيع عقود تمليك نهائية لوحدات سكنية بعمارة الطابية

شعيب واخر القرارات قبل الرحيل
شعيب واخر القرارات قبل الرحيل
ايمن محمود

ودع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أبناء المحافظة والقبائل  بكلمات مؤثرة  قبل   ساعات من الإعلان الرسمى لحركة المحافظين .

وكانت آخر قرارات اللواء خالد شعيب قبل رحيله بساعات هى التوقيع  على عقود تمليك نهائية لثلاثة مواطنين بعمارة الطابية بواقع وحدتين سكنيتين لكل منهم بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومحمد جابر مدير الشئون الماليه والإدارية بالمحافظة. 

حيث تم توقيع عقود تمليك نهائية بدون حظر  حرية التصرف في الوحدتين السكنيتين بعمارة الطابية وسط مدينة مرسي مطروح لكلا من المواطن رجب عبدالخالق عطية ابراهيم ،وورثة شفيق تادرس عبدالسيد ،وورثة  محمد محمد عبد الكريم، مع ترحيب المحافظة بتوقيع مزيد من العقود للمواطنين قاطنى عمارة الطابية ، مع  جدية سداد المستحقات المالية لتوقيع العقود وتسليمها فور الانتهاء من تسديد كامل السعر المقرر لتحقيق مزيد من الاستقرار. 

يذكر أن عمارة الطابية تم إنشائها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات عام ٢٠٢٠ وتضم ٦٤ وحدة سكنية كانت بديلا لسكان منطقة الطابية  في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن حضارى للمواطنين.

رئيس مدينة مرسى مطروح جدبد 

كما قرر اللواء خالد شعيب قيام ناصر النجار بأعمال  رئيس مدينة مرسي مطروح خلفا للواء محمد صحصاح  الذى انتقل للأقصر.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حركة المحافظين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

