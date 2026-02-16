آخر قرارات محافظ مطروح قبل حركة المحافظين.. توقيع عقود تمليك نهائية لوحدات سكنية بعمارة الطابية

ودع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أبناء المحافظة والقبائل بكلمات مؤثرة قبل ساعات من الإعلان الرسمى لحركة المحافظين .

وكانت آخر قرارات اللواء خالد شعيب قبل رحيله بساعات هى التوقيع على عقود تمليك نهائية لثلاثة مواطنين بعمارة الطابية بواقع وحدتين سكنيتين لكل منهم بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومحمد جابر مدير الشئون الماليه والإدارية بالمحافظة.

حيث تم توقيع عقود تمليك نهائية بدون حظر حرية التصرف في الوحدتين السكنيتين بعمارة الطابية وسط مدينة مرسي مطروح لكلا من المواطن رجب عبدالخالق عطية ابراهيم ،وورثة شفيق تادرس عبدالسيد ،وورثة محمد محمد عبد الكريم، مع ترحيب المحافظة بتوقيع مزيد من العقود للمواطنين قاطنى عمارة الطابية ، مع جدية سداد المستحقات المالية لتوقيع العقود وتسليمها فور الانتهاء من تسديد كامل السعر المقرر لتحقيق مزيد من الاستقرار.

يذكر أن عمارة الطابية تم إنشائها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات عام ٢٠٢٠ وتضم ٦٤ وحدة سكنية كانت بديلا لسكان منطقة الطابية في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن حضارى للمواطنين.

رئيس مدينة مرسى مطروح جدبد

كما قرر اللواء خالد شعيب قيام ناصر النجار بأعمال رئيس مدينة مرسي مطروح خلفا للواء محمد صحصاح الذى انتقل للأقصر.